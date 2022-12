Ce condimente se pun în țuica fiartă Țuica fiarta nu poate lipsi de pe mesele romanilor in aceasta perioada. Este un adevarat rasfaț și te incalzește. De altfel, țuica fiarta se bea atunci cand se taie porcul, de Ignat, pentru ca oamenii sa reziste in frigul de afara in timp ce sacrifica animalul. Dar țuica fiarta nu este doar țuica pusa la foc, ci conține anumite condimente care ii dau gustul unic și special. Țuica fiarta capata o... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Pe langa preparatele tradiționale ce orneaza masa de Craciun, cozonacul, sarmalele, salata de boeuf, piftia și friptura de porc, țuica fiarta este bautura nelipsita din casele romanilor, pe timp de iarna. Potrivit vorbelor din strabuni, țuica fiarta este considerata „sanatate curata”. Iata cum se prepara,…

