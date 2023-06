Ce caută românii într-o locuință de lux: aspirare prin pereți, chiuvete de designer, perdea de aer la intrare Zone exclusiviste, chiuvete de designer personalizate, aspiratoare incorporate in pereții casei, perdea de aer la intrare, elemente decorative din pietre, metale prețioase sau fibre naturale – așa arata astazi locuințele de lux pe care le prefera romanii. Piața de lux reprezinta, in anul 2023, aproape 20% din oferta totala de locuințe a Romaniei, dintre care 90% se afla in București. Conform datelor ANCPI, 50% dintre tranzacțiile imobiliare au fost facute cash, iar dezvoltatorii susțin ca peste 70% dintre acestea au fost pentru apartamente medium-high și de lux sau pentru locuințele mai scumpe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

