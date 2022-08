Stiri pe aceeasi tema

- Patru echipaje romanesti s-au calificat, vineri, 12 august, in finalele pentru medalii din cadrul Campionatelor Europene de canotaj de la Munchen (Germania), astfel ca numarul barcilor din finalele A a ajuns la noua. La dublu vasle feminin, campioanele olimpice Simona Radis si Ancuta Bodnar au castigat…

- Canotorii romani au calificat in Finala A 7 din cele 11 echipaje inscrise in competitia continentala de la Campionatele Europene de la Munchen. Doua ambarcatiuni vor evolua in semifinale iar alte doua in recalificari, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

- Cateva echipaje ale Romaniei s-au calificat in finale la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen, informeaza COSR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Romania va participa cu 11 echipaje si 39 de sportivi la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen (Germania), competitie care se va desfasura in perioada 11-14 august. Lotul tricolor are urmatoarea componenta: dublu rame feminin: Ioana Vrinceanu, Denisa Tilvescu; dublu rame masculin: Marius Cozmiuc,…

- David Popovici a avut o preformanța spectaculoasa la Campionatele Europene de natație pentru juniori, care s-au desfașurat la Otopeni. Sportivul de 17 ani supranumit „Racheta” a obținut nu mai puțin de 5 medealii pentru Romania.

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar, medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au urcat azi pe prima treapta a podiumului la Cupa Mondiala III de la Lucerna in proba de dublu vasle. Romania a participat la Cupa Mondiala III de la Lucerna cu 10 echipaje compuse din 42 de sportivi, iar recolta a fost…

- Sportivii romani au obtinut sase medalii la regata de Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna, Elveția. Ancuta Bodnar si Simona Radis, campioane olimpice la Tokyo 2020, au caștigat aurul in proba de dublu vasle.

- Romania a cucerit cinci medalii la Campionatele Europene de canotaj Under-19 de la Varese (Italia), 3 de aur, 1 de argint si 1 de bronz, bilant cu care a ocupat primul loc in clasamentul pe natiuni, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…