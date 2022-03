Ce cadouri extravagante își fac miliardarii din muzică! Beyonce i-a luat soțului său un avion de 40 milioane $ Cand au bani mulți, sunt și dezavantaje, nu poți scapa ieftin atunci cand faci cadouri. Beyonce i-a luat soțului sau, la fel de bogatului rapper Jay-Z un avion de 40 milioane $. A fost cadoul oferit de Father’s Day (Ziua tatalui). Despre Jay-Z se spune ca a fost primul din industria muzicala care a trecut pragul de un miliard dolari. Și asta datorita investițiilor pe are le-a facut cu banii din celebritate, in special afacerilor cu șampanie. Impreuna cu soția sa, la fel de celebra Beyonce, cei doi formeaza cel mai bogat cuplu din showbizz-ul mondial (s-au casatorit in 2008). Statut la care nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

