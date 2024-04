Stiri pe aceeasi tema

- Jackie Chan sarbatorește o etapa importanta! Cunoscutul actor a implinit 70 de ani pe 7 aprilie și a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii retrospective in onoarea celei de-a 70-a aniversari.Legendarul actor a implinit 70 de ani pe 7 aprilie și a marcat ziua de naștere cu o postare…

- In ciuda acestei scaderi a actiunilor, capitalizarea de piata a companiei este inca de peste 6,8 miliarde de dolari dupa declaratia sa la Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse care a dezvaluit pierderea pentru anul trecut. O mare parte din pierderea neta pare sa provina din cheltuiala cu dobanzi…

- Shohei Ohtani (29 de ani), aruncatorul și lovitorul lui Los Angeles Dodgers, a aflat cu stupoare ca traducatorul ii fura bani din conturi și plasa pariuri, unele ilegale, de milioane de dolari. Starul nipon de baseball, care a semnat un contract de 70 de milioane $ anual pentru un deceniu, l-a acționat…

- Bruce Willis a implinit 69 de ani, marți, pe 19 martie. Starul de la Hollywood, care sufera de demența, a fost aniversat in sanul familiei sale. Soția lui, Emma Heming, alaturi de care are doua fetițe, Mabel (11 ani) și Evelyn (9 ani), i-a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul rețelei sociale…

- Succesul lui Adam Sandler pe Netflix, dupa ce a jucat si produs ei filme pentru streamer in 2023 l-a transformat in cel mai bine platit actor de la Hollywood. Castigurile sale s-au ridicat la 73 de milioane de dolari (57 de milioane de lire sterline), potrivit revistei Forbes, relateaza News.ro. Acest…

- S-au implinit doi ani de la inceputul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Milioane de refugiați, familii destramate, copii și batrani macelariți. Invazia a inceput pe data de 24 februarie 2022. și s-au implinit 730 de zile de atunci. Exista milioane de refugiați, familii destramate, copii și batrani…

- Kylian Mbappe, 25 de ani, va parasi PSG la vara și va semna aproape sigur cu Real Madrid. Parisul il va lua probabil pe Victor Osimhen in locul lui. Nigerianul are o clauza de reziliere de 130 de milioane de euro cu Napoli. Achiziționat in 2017 de la AS Monaco, primul an imprumut, apoi definitiv (cele…

- Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de aproape 1,2 milioane de lei in industria alimentara in luna ianuarie 2024, ca urmare a neregulilor constatate si a incalcarii prevederilor legislatiei in domeniul sigurantei alimentelor, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…