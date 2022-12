Ce autostrăzi ar urma să fie gata în 2023 Romania nu se poate lauda ca exceleaza la capitolul infrastructura. Multe proiecte au fost abandonate de-a lungul timpului, iar altele au fost realizate cu mari intarzieri. Nici anul 2023 nu pare sa aduca prea mulți kilometri de autostrada, in schimb autoritațile se lauda cu cateva drumuri expres sau variante ocolitoare. 2023 ar putea fi anul in care Romania ar putea marca o premiera in materie de infrastructura. Daca termenele vor fi respectate de constructori, va fi anul in care vor fi inaugurați cei mai mulți kilometri de drum expres și autostrada. „Daca toate planetele se aliniaza și cateva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce proiecte vor fi finalizate aproape cu certitudine in 2023: A0 Sud intre A2 și DN6 (33,5 km); DEx12 Lot 3 Slatina-Colonești (31,75 km); A3 Nușfalau-Suplacu de Barcau (13,55 km) / PLUS restanțele de anul acesta: Podul peste Dunare de la Braila și cei 22 km drum de legatura, pasajele giratorii de pe…

- Tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova-Pitești are o lungime de 31.75 kilometri și este cuprins intre localitațile Valea Mare (Slatina Nord-Est) și Colonești. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost semnat in luna ianuarie 2021. In prezent, lucrarile au ajuns la un stadiu de finalizare de 53%, dar…

- Tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova-Pitești are o lungime de 31.75 kilometri și este cuprins intre localitațile Valea Mare (Slatina Nord-Est) și Colonești. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost semnat in luna ianuarie 2021. In prezent, lucrarile au ajuns la un stadiu de finalizare de 53%, dar…

- ”Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti dezvolta infrastructura de metrou dincolo de Soseaua de Centura a Capitalei, catre comuna Berceni. Noul traseu al magistralei M2, care pleaca de la statia Tudor Arghezi, va avea o lungime de trei kilometri ce va putea fi parcurs intr-un interval de 10 minute, in…

- ”Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti dezvolta infrastructura de metrou dincolo de Soseaua de Centura a Capitalei, catre comuna Berceni. Noul traseu al magistralei M2, care pleaca de la statia Tudor Arghezi, va avea o lungime de trei kilometri ce va putea fi parcurs intr-un interval de 10 minute, in…

- Sorin Grindeanu a anuntat, pe pagina sa de Facebook, deschiderea Pasajului Domnesti din Bucuresti si a publicat imagini video cu primele masini care au circulate pe noul drum. ”Circulatia pe Pasajul Domnesti a fost deschisa! Este un moment asteptat de ani de zile atat de cei care locuiesc in zona,…

- Primul traseu de lunga distanța din Romania, Via Transilvanica, un proiect inițiat de Asociația Tasuleasa Social, condusa de Alin Useriu, a fost finalizat pe intreaga lungime de 1.400 kilometri si a fost lansat oficial la Alba Iulia. Traseul incepe din Bucovina, de la Putna, se incheie la Dunare, ...

- ”Primii 2 km de asfalt au fost asternuti astazi pe Lotul 2 al A0 Nord. Constructorul roman avanseaza rapid si a ajuns deja la un stadiu fizic al lucrarilor de 8%, in conditiile in care activitatea in santier a inceput acum doua luni”, a anuntat, miercuri, Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor…