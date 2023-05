Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a anuntat, luni, ca s-a sesizat din oficiu si va efectua verificari pentru a se stabili daca exista indiciile savarsirii vreunei abateri disciplinare de catre procurorul Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al CSM, in timpul dialogului pe care acesta l-a purtat cu un echipaj de politie…

- VIDEO: Vicepreședintele CSM, Daniel Horodniceanu, fost șef DIICOT, instrucție cu polițiștii care l-au oprit in trafic. Reacții Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Horodniceanu, fost șef DIICOT, a fost surprins in imagini in timp ce era oprit in trafic de politistii dintr-o…

