Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe chinez. Aceasta va fi a doua vizita a lui Putin in China, in ultimele sase luni.

- Potrivit comunicatului emis de diplomația de la Beijing, presedintele rus Vladimir Putin se va afla, joi si vineri, pe 16 și 17 mai, intr-o vizita oficiala in China, pentru a se intalni cu presedintele Xi Jinping.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe chinez. Aceasta va fi a doua vizita a lui Putin in China pe parcursul a șase luni, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca planuieste sa efectueze o vizita in China in cursul lunii mai, o calatorie care va avea loc cel mai probabil dupa ceremonia de investitura programata pentru 7 mai, in timp ce Occidentul manifesta ingrijorare in legatura cu parteneriatul din ce in ce mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a confirmat joi ca planuieste sa efectueze o vizita in China in cursul lunii mai, o calatorie care va avea loc cel mai probabil dupa ceremonia de investitura programata pentru 7 mai.

- Președintele chinez Xi Jinping s-a intilnit marți, la Beijing, cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. Xi Jinping i-a cerut ministrului rus de Externe sa ii transmita președintelui rus Vladimir Putin sincerele sale salutari. Notind ca anul acesta se implinesc 75 de ani de la stabilirea relațiilor…

- Președintele rus Vladimir Putin va calatori in China in luna mai pentru se intalni cu liderul chienz Xi Jinping, anunța Reuters in exclusivitate. Vizita ar putea fi prima calatorie in strainatate a liderului de la Kremlin din noul sau mandat prezidențial.