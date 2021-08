Ce afaceri au, de fapt, Brigitte și Florin Pastramă Briggite și Florin Pastrama au una dintre cele mai controversate relații din showbiz-ul romanesc, iar același lucru este valabil și in ceea ce privește afacerile. Ce afaceri au, de fapt, Brigitte și Florin Pastrama? Soții Pastrama nu au timp sa se plictseasca caci au inceput mai multe afaceri. Au pierdut, au caștigat bani au ajuns chiar și in fața instanței, insa acest lucru nu i-a oprit. La un momendat, Brigitte și Florin Pastrama au deschis o shaormerie, in zona Fundeni a Capitalei, afacere care a pornit cu dreptul, chiar daca doar primele cateva luni au fost rentabile, ulterior intervenind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea sarba se pregatește sa celebreze cea de-a XXVIII-a ediție a Zilelor Schimbarii la Fața a Sarbilor din Romania, manifestare organizata de Uniunea Sarbilor din Romania, care va avea loc intre 17 și 19 august, pe ruta Timișoara – Baziaș – Belobreșca. Deschiderea festiva a acestui eveniment…

- Cursa de mii de kilometri pentru un polițist in rezerva din București. Fostul om al legii alearga pentru a-i determina pe colegii lui din țara sa doneze bani pentru copiii care și-au pierdut parinții din cauza Covid. A ajuns și la Timișoara, iar miercuri a plecat in alergare spre Caraș-Severin.

- Marius Craciun și Diana Belbița s-au cunoscut in cadrul show-ului „Ferma”, de la Pro TV, unde au legat o prietenie stransa, mulți crezand ca vor forma un cuplu imediat ce vor ieși din competiție. In realitate lucrurile au stat altfel, iar luptatoarea a plecat sa faca o cariera de succes in Canada.…

- Romania U18 vine pe Bega pentru doua jocuri amicale, marti, 3 august, si joi, 5 august, in compania selectionatei similare a Bosniei si Hertegovinei. In lotul convocat de antrenorul Dan Oprescu nu se afla jucatori de la cluburi din vestul tarii. Stadionul „Dan Paltinisanu” e „reactivat” international…

- Kamara și Geanina Ilieș s-au cunoscut mai bine pe vremea cand au facut parte din show-ul Ferma, la Pro TV. Acum, interpretul a vorbit pentru prima oara despre sentimentele pentru prezentatoarea TV. „E frumoasa foc. M-am indragostit de ea, nu am ce sa zic. Nu, pe bune, chiar m-am indragostit de ea. Mi-a…

- Amintim ca Florin Cițu, Raed Arafat și ministrul de Interne, Lucian Bode, au susținut recent ca niciun eveniment din Romania nu ar mai trebui organizat in zonele aflate sub Cod Galben, Portocaliu și Roșu de vreme rea. Reactia lor a venit din cauza situației in care campionul național de off-road, Adrian…

- Intervenția a avut loc la Timișoara și a marcat debutul Programului Național de Transplant Medular, datorita caruia au fost salvate mii de vieți in ultimii 20 de ani. Data de 5 iunie 2001 marcheaza un moment important din in istoria serviciilor medicale din Romania, fiind data la care a fost realizat…

- Fara doar și poate, valul IV, care a ajuns deja in Marea Britanie, va veni și in Romania. Dar mai repede decat au crezut specialiștii, explica directorul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Cristian Oancea spune ca valul IV va fi „mai palid ca intensitate” decat valul II, de…