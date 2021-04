Razvan Simion a dat din casa. Chipeșul prezentator de la Neatza cu Razvan și Dani a fost invitat, recent, in cadrul podcastului DA BRAVO al actorului Mihai Bobonete. Au ras, s-au distrat și au vorbit de toți și toate. Elegant, șarmant și cu un simț al umorului dezvoltat, așa cum il știm, Razvan a fost […] The post Ce a putut spune Razvan Simion despre fiica sa, Ianca. Fanii au fost uluiți: ”Practic, cu Dani Oțil de fața” appeared first on IMPACT .