Ce a pățit un pescar care a exagerat cu laudele pe Facebook Ca orice pescar care se respecta, un barbat din Bacau s-a laudat pe rețeaua de socializare cu numarul mare de pastravi prinși intr-o zi. Ca sa fie apreciat de internauți a atașat și o poza, numai ca a vazut-o și Garda de Mediu. Din fotografie reiese ca barbatul a capturat 23 de pastravi intr-o singura zi, in condițiile in care limita prevazuta de lege este de 10 pastravi. Mai mult, polițiștii au descoperit ca pescarul nu avea nici permis de pescuit, ceea ce in final s-a lasat cu o amenda de 600 de lei. Potrivit legii, pescuitul recreativ este permis doar in baza deținerii unui permis valabil și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

