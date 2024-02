Stiri pe aceeasi tema

- Poliția federala germana investigheaza un barbat care a glumit ca are grenade in bagaje, in timp ce era intr-un aeroport, deoarece controlul de securitate dura prea mult, transmite digi24.ro.

- In timpul unei prelegeri la Societatea Militara din Oslo, luni, 5 februarie, Bjorn Arild Gram, 51 de ani, a cerut țarii sa fie pregatita pentru „un posibil conflict”, chiar și dupa incheierea razboiului pe scara larga al Rusiei impotriva Ucrainei, relateaza Verdens Gang.Gram a subliniat ca „mugurii…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta, sambata, ca, in ultima saptamana, 17 fugari au fost adusi in tara. Ministrul a spus ca statul roman plateste foarte mult pentru repatrierea condamnatilor, anul trecut suma depasind 10 milioane de lei. De aceea, a fost pus in dezbatere publica un proiect de…

- Jucatorii, stafful tehnic si ceilalti componenti ai delegatiei echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, care trebuiau sa revina la Bucuresti in aceasta dupa-amiaza dupa participarea la Campionatul European din Germania, sunt blocati pe aeroportul din Frankfurt din cauza vremii nefavorabile.Aeronava…

- Studiul reprezinta primul proiect Global Air Quality Connected Data, realizat de compania Dyson, in care au fost examinate datele privind calitatea aerului din spatiile interioare, colectate de peste 2,5 milioane de purificatoare de aer Dyson interconectatePotrivit sursei citate, in doua treimi dintre…

- Austria, Polonia și Romania ocupa primele trei locuri in topul celor mai fericite națiuni din Uniunea Europeana, potrivit unei anchete a Eurostat pentru 2022, transmite Euronews. Franța se plaseaza pe locul al 19-lea. Germania este penultima in acest clasament, urmata de Bulgaria. De fapt, Bulgaria…

- Nationala Romaniei a fost confirmata in urna a doua valorica pentru tragerea la sorti a grupelor Euro 2024, dupa ce a castigat Grupa I a preliminariilor.Tricolorii au invins Elvetia cu 1-0 la Bucuresti, marti seara, terminand neinvinsi campania de calificare. Celelalte echipe din urna a doua, si pe…