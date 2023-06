Militarii ruși au sapat sambata tranșee pe mai multe drumuri naționale in partea de sud a Moscovei, in incercarea de a opri avansarea luptatorilor Wagner spre Capitala. Tentativa de fortificare și distrugerea drumurilor au scos la iveala modul in care se fac investiții in infrastructura rusa, situație semnalata de Victor Guzun, fost ambasador al Republicii Moldova in Estonia.„M-au intrebat azi vreo 20 oameni ce cred eu despre ce se intampla in Rusia. Le-am zis la toți ca nu știu, eu nu comentez chestii unde nu am expertiza. Mai ales in așa o țara de mincinoși incurabili ca Rusia”, iși incepe fostul…