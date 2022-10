Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau este in sfarșit liber de orice obligație fața de Claudia Patrașcanu, pentru ca cei doi au divorțat in sfarșit, dupa ani de zile in care s-au tarat unul pe altul prin tribunale. Divorțul a fost finalizat joi, 20 octombrie, iar afaceristul a oferit detalii despre cum a evoluat scandalul in…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au divorțat dupa 3 ani de scandaluri și procese. Cei doi urmeaza sa se vada iar la tribunal pe 3 noiembrie, cand vor stabili detalii importante despre custodia celor doi baieți pe care ii au impreuna. Pana atunci, pentru Fanatik , cantareața a facut primele declarații.…

- Pentru ca s-au aflat in proces de divorț de mai bine de trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au primit oficial vestea mult așteptata. In exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, Claudia a facut primele declarații, imediat dupa ce a ieșit din sala de proces. Se pare ca artista a devenit…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Gabi Badalau a oferit primele declarații, dupa divorțul de Claudia Patrașcanu. Ce s-a stabilit astazi. Afaceristul este un barbat liber acum! Cei doi foști soți vor avea o noua „intalnire”, pe 3 noiembrie, cand se va stabili atat domiciliul copiilor, dar și programul…

- Claudia Patrașcanu ne-a oferit primele declarații, in exclusivitate, dupa ce pe Portalul Instanței de Judecata a aparut o informație cum ca artista ar fi renunțat la o parte din cerințele din procesul in care se afla cu Gabi Badalau. Cantareața ne-a spus, de fapt, ce a vrut de la fiul de milionar.

- Bucurie uriașa in familia Andreei Popescu, fosta dansatoare a Deliei, și a partenerului ei de viața. Rareș Cojoc, soțul vedetei a reușit cea mai mare performanța din lume, caci barbatul a obținut locul I mondial la dans sportiv, dupa 26 de ani de activitate. Reporterii Spynews.ro au vorbit cu Andreea…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in plin proces de divorț de trei ani de zile, iar aceștia nici pana astazi nu au ajuns sa se separare, iar lucrurile nu sunt deloc atat de simple. Cantareața susține ca ar vrea ca fiecare sa mearga pe drumul sau și considera ca atunci relațiile dintre ei nu ar…

- Gabi Badalau este un personaj extrem de controversat in showbizul romanesc, mai ales in contextul scandalului pe care il are de ceva vreme cu mama copiilor lui. Cu toate ca exista multe probleme in viața sentimentala a omului de afaceri, acesta nu se teme sa iși declare iubirea pentru actuala sa partenera,…