Stiri pe aceeasi tema

- „100% accidentul putea fi evitat”, a declarat seful Politiei Romane, Benone Matei, la o conferința de presa organizata marți in Constanța, intrebat daca accidentul de la 2 Mai putea fi evitat.„Va rog sa-mi permiteti ca aceasta cercetare prealabila sa se faca cu maxim echilibru si cu celeritate. Este…

- „100% accidentul putea fi evitat”, a declarat seful Politiei Romane, Benone Matei, la o conferința de presa organizata marți in Constanța, intrebat daca accidentul de la 2 Mai putea fi evitat. „Va rog sa-mi permiteti ca aceasta cercetare prealabila sa se faca cu maxim echilibru si cu celeritate. Este…

- O femeie si-a strigat nemultumirea, marti, in fata Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca, dupa vizita presedintelui Klaus Iohannis, care a mers sa vada victimele incendiului de la Crevedia. Femeia a spus jurnaliștilor, dupa ce Klaus Iohannis a plecat de la Spitalul Floreasca, ca medicii din spital…

- Au trecut zece zile de la accidentul provocat la 2 Mai. Seful Politiei Romane, Benone Matei, a fost prezent la Constanta o data cu numirea noului sef al IPJ Constanta, Madalina Vlangar. A facut primele declarații. “100% accidentul putea fi evitat”, a afirmat seful Politiei Romane, potrivit News.ro.…

- Seful Politiei Romane, Benone Matei, a declarat, marti, la Constanta, ca accidentul de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit dupa ce au fost loviti cu masina de un sofer aflat sub influenta drogurilor, putea fi evitat, el considerand au fost facute mai multe „erori impardonabile” in acest caz.

- Benone Matei a fost prezent marți la Constanța, la numirea noului sef al IPJ Constanta, Madalina Vlangar, iar acolo a fost chestionat de jurnaliști in legatura cu tragedia petrecuta pe 19 august in 2 Mai. Au fost primele declarații publice facute de șeful Poliției Romane in legatura cu accidentul produs…

- Seful Politiei Romane recunoaște greșelile subordonaților: Suta la suta accidentul de la 2 Mai putea fi evitat. A fost o serie de erori impardonabileSeful Politiei Romane, Benone Matei, a declarat ,marti, la Constanta, ca accidentul de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit dupa ce au fost…

- Guvernul Ciolacu va adopta, vineri, un proiect de act normativ care majoreaza salariile de baza pentru mai multe categorii de angajați din invațamant. Potrivit proiectului de HG, noul salariul de baza va fi urmatorul: – Director: minim 7.800 lei și maxim 8.682 lei – Director adjunct: minim 7.800 lei…