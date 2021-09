CCR: Până la 15 septembrie, părțile își exprimă punctul de vedere. Termenul ședinței, stabilit ulterior Curtea Constituționala a dat ca termen data de 15 septembrie pentru ca parțile sesizate, Guvernul și Parlamentul, sa iși exprime, fiecare, punctul de vedere. Abia peste o saptamana aflam, așadar, termenul de judecata al acestei cereri a guvernului condus de Florin Cițu. “Referitor la cererea de solutionarea a conflictului dintre Guvern si Parlament, s-a stabilit […] The post CCR: Pana la 15 septembrie, parțile iși exprima punctul de vedere. Termenul ședinței, stabilit ulterior appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat dur, sambata, intr-o postare pe Facebook, la adresa lui Florin Cițu, dupa ce acesta a continuat, de la Palatul Victoria, sa sfideze minimalizand scandalul provocat de dezvaluirile legate de dosarul penal și de condamnarea sa in SUA, cu peste 20 de ani in urma,…

- In anul 2000 cand Florin Cițu avea 28 de ani se afla de 8 ani in Iowa și iși susținea doctoratul. In noaptea in care a fost depistat baut la volan, actualul premier conducea o mașina sport, un Ford Probe din anii 90. La Briefingul la care a recunoscut intamplarea din 2000, Cițu a spus […] The post FOTO…

- Legea statului american Iowa, unde premierul Florin Cițu a fost prins baut la volan in urma cu 20 de ani, pedepsește conducerea unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice cu inchisoare și amenda. Potrivit legii din Iowa, șoferii de vehicule non-comerciale, cu varsta de peste 21 de ani, care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului PNL. Mai mult, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților, a spus Orban. Anunțul lui Orban este un mesaj subtil catre Florin Cițu,…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in parcul Comana din județul Giurgiu, a susținut o conferința de presa. Jurnaliștii l-au intrebat cum privește scandalurile dese din PNL in contextul campaniei electorale, dar și tensiunile existente intre Florin Cițu și Ludovic Orban, cei doi candidați la…

- Ludovic Orban se afla in Vrancea, unde au loc alegeri pentru filiala județeana a formațiunii. In timpul discursului sau a lansat un atac fara precedent la adresa celor care il susțin pe contracandidatul sau, Florin Cițu susținand ca au “alte motive decat dorința de a face bine PNL”: “Mulți din cei care…

- Președintele PNL Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat la șefia partidului, a venit, luni, la Conferința de alegeri a PNL Constanța, cu un nou mesaj pentru Florin Cițu și susținatorii sai, lideri de filiale. „Pana la Congres mai sunt 2 luni. Avem timp sa ne gandim, avem timp sa cantarim. Sigur…

- Social democrații solicita instituțiilor abilitate sa deschida o ancheta penala dupa ce in presa au aparut informații potrivt carora mai mulți angajați de la Cancelaria primului ministru realizeaza punctajele pentru liderii PNL care il susțin pe Florin Cițu. PSD considera “premierul Cițu și-a stabilit…