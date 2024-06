Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR George Simion incearca sa se victimizeze dupa ce, zilele trecute, procurorii au declanșat o ancheta privind privind posibila falsificare a semnaturilor pentru candidatura lui Silvestru Sosoaca. El a mers la Parchetul General și a cerut sa fie audiat, deși nu a fost citat de procurori,…

- George Simion s-a baricadat in Parchetul General și a spus ca intra in greva foamei. Liderul AUR cere sa fie audiat de urgența in dosarul semnaturilor false. Mai mult, Simion il acuza pe procurorul care se ocupa de caz ca este omul Statului Paralel. O ambulanța a ajuns deja la Parchet, iar medicii i-au…

- George Simion a fost scos de jandarmi din Parchetul General dupa circul facut in instituție, unde a venit fara a fi citat. Liderul AUR și-a chemat anterior soția și a sunat la 112 in timp ce era live pe Facebook, amenințand ca intra in greva foamei.

- Update: Procurorul Marius Iacov il primește pe George Simion in audiența. Deputatul George Simion, liderul AUR, susține ca a intrat in greva foamei, vineri, și ca va ramane peste noapte la Parchetul General. Dupa anunț, un reprezentant al Ambulanței a venit sa il consulte, conform procedurilor, și…

