CCR a confirmat intr-un comunicat de presa verdictul de neconstituționalitate pentru legea care scadea vechimea necesara procurorilor DNA și DIICOT. CCR arata ca s-a pronunțat pe fondul chestiunii, aratand ca vechimea necesara pentr promovarea procurorilor la DNA și DIICOT nu poate fi mai mica de 10 ani, adica vechimea necesara pentru promovarea in funcția de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. ”Vechimea efectiva in funcție pentru aceste numiri (la DNA și DIICOT – n.red.) trebuie sa fie cel puțin aceeași cu cea necesara pentru accederea in funcția de procuror…