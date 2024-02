” In vederea pregatirii unui nou ciclu de finantare al Programului «ELECTRIC UP», Ministerul Energiei a elaborat si pus in consultare publica proiectul de act normativ pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.159/2020 privind finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa intre 27 kWp si 100 kWp necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul energetic national, precum si a statiilor de reincarcare de minimum 22kW pentru vehicule electrice…