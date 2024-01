Cazul ”pliantelor PNL” oprește unul dintre serviciile Companiei Poșta Română Compania Naționala Poșta Romana nu va mai livra materiale cu caracter politic prin intermediul Postmesager, a anunțat compania la finalul acestei saptamani. Decizia urmeaza dupa ce PSD Timiș a acuzat Poșta Romana ca a livrat la pachet cu pensiile, la Lugoj, pliante care il promovau pe Alin Nica , președintele PNL Timis. Social-democrații l-au acuzat ... The post Cazul ”pliantelor PNL” oprește unul dintre serviciile Companiei Poșta Romana appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- ”In baza prevederilor legale, Compania Nationala Posta Romana suspenda, incepand cu data de 12 ianuarie 2024, serviciul Postmesager pentru materiale cu caracter politic”, informeaza compania. In urma informatiilor aparute in presa cu privire la implicarea Companiei in distribuirea de materiale cu caracter…

- Posta Romana a anuntat ca suspenda, incepand de vineri, serviciul Postmesager pentru materiale cu caracter politic, dupa ce Partidul Social Democrat a cerut explicații privind distribuirea unor materiale de propaganda politica capsate la taloanele de pensii. Totul a pornit dupa ce liderul PSD Timiș…

