- Mai multe percheziții au loc, in aceasta dimineața, in comuna Ștefaneștii de Jos din Ilfov, intr-un dosar de viol in care este vizat și primarul Robert Ștefan, potrivit surselor G4Media.ro Perchezițiile au loc la sediul primariei, la locuința primarului și la locuințele altor trei persoane. Este vorba…

- Pana in prezent, au fost audiați mai mulți locatari din preajma parcarii supermarket-ului din Arad.Deși ancheta este abia la inceput, se contureaza totuși din ce in ce mai mult ipoteza unei crime.Sursele citate susțin ca explozoibilul ar fi fost acționat de la distanța. In plus de asta, spun aceleași…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a informat, miercuri, ca 2.800 de persoane au fost vaccinate pana in prezent, la maratonul pe care l-a organizat in spitalele militare din Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara. Persoanele care nu aveau programare prealabila sunt inregistrate…

- Patru migranti din cei sase supsecti de crima din zona Garii de Nord au fost depistați intr-o pensiune de polițiștii de la Serviciul Investigații Criminale și polițiștii locali. Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au fost solicitați, in aceasta dupa-amiaza, in…

- O femeie din județul Cluj, de 70 de ani, vaccinata cu ambele doze de vaccin Pfizer, a murit in secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Turda, dupa ce a fost depistata cu Covid la doua luni dupa rapel, a relevat G4Media . Dr. Șergiu Habago, medic specialist ATI, cel care a tratat pacientul, crede…

- Medicii legisti nu au descoperit urme de violenta pe corpul fetei din Danesti, care spune ca a fost violata. Anchetatorii asteapta rezultatul probelor de laborator dar si rezultatele de la controlul ginecologic pentru a se stabili exact daca fata a f...

- Lucrarile de reabilitare a aleii de pe bulevardul Grigore Vieru din capitala continua, iar in scurt timp acolo vpr aparea și locuri de parcare. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, declara ca, la momentul de fața, se efectuează lucrări de pozare a rețelelor de iluminat public și irigare, iar…

- Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a indemnat agenții economici, care administreaza localuri din Capitala, sa respecte masurile restrictive impuse de catre Comisia Extraordinara din Sanatate Publica, in caz contrar ar putea fi sistata in totalitate activitatea localuri. In context, Ion Ceban…