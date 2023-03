Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin, 64 de ani, a pledat nevinovat pentru acuzația de ucidere din culpa, dupa ce Halyna Hutchins, directorare de imagine, a fost impușcata pe platoul de filmare al westernului Rust, relateaza The Guardian . Baldwin era așteptat sa apara in fața instanței vineri, 24 februarie, dar a…

- Procurorii au redus acuzațiile de omucidere involuntara impotriva lui Alec Baldwin, reducand posibila pedeapsa cu inchisoarea pe care starul de la Hollywood ar putea-o primi pentru accidentul fatal din 2021 de pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, arata documentele de acuzare, scrie Reuters. Procurorul…

- Parintii si sora Halynei Hutchins, directoarea de imagine impușcata mortal de Alec Baldwin in timpul filmarilor la pelicula ”Rust” au intentat un proces civil impotriva actorului si a altor persoane, a anuntat avocatul familiei, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc in anul 2021 in New Mexico pe platoul…

- Ies la iveala noi informații despre circumstanțele morții directoarei de imagine Halyna Hutchins, cea care a fost impușcata accidental de Alec Baldwin, pe platourile de filmare ale filmului „Rust”. Se pare ca, spun anchetatorii, Alec Baldwin vorbea la telefon in timpul antrenamentului cu arme de foc…

- Procurorii din New Mexico, SUA, l-au acuzat marți pe actorul Alec Baldwin de omor prin imprudența (ucidere din culpa) , acuzandu-l ca a trecut peste „antrenamentul obligatoriu cu armele de foc” și ca a creat „un climat de imprudența” pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, unde a impușcat-o accidental,…

- Actorul Alec Baldwin va fi acuzat de omor involuntar dupa ce a impuscat-o cu arma de recuzita pe Halyna Hutchins, director de imagine al filmului Rust, relateaza BBC. Incidentul mortal a avut loc pe platoul de filmare. Baldwin repeta o scena pentru filmul Rust cand a tras focul de arma la o ferma de…

- Un procuror american va anunța astazi daca uciderea prin impuscare a directoarei de imagine Halyna Hutchins de catre Alec Baldwin va conduce la acuzatii penale impotriva actorului sau a altor persoane implicate.