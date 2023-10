Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii fac, marti dimineața, 12 perchezitii intr-un dosar care vizeaza, intre altele, introducerea de droguri in Penitenciarul Jilava. Gruparea actiona in Bucuresti si Ilfov si a fost constituita de trei persoane, ulterior aderand alti sase suspecti. Liderul, unul dintre fiii lui Sile…

- „Spovedania” de la DIICOT a tanarului care a provocat accidentul mortal din localitatea 2 MAI dar și probele colectate pe parcursul anchetei penale in cazul familiei acestuia a condus procurorii pe urmele a noi traficanți de droguri, pentru care Direcția a deschis un nou dosar penal disjuns din acesta.Mai…

- Procurorii DIICOT din Neamt au reusit o captura record de canabis, in urma unor perchezitii pe care le-au efectuat in municipiul Roman, au declarat surse judiciare. Este vorba de circa 2 tone de plante de canabis, gasite in cadrul unor culturi indoor, au precizat surse din ancheta. La fata locului…

- Calin Donca, milionarul din Brasov cunoscut pentru masinile scumpe si stilul sau de viata, a fost retinut de procurorii DIICOT. Calin Donca a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Brasov, iar astazi urmeaza sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru…

- Tanarul drogat de 19 ani, Vlad Pascu, care a provocat accidentul mortal din 2 Mai, este acuzat și de deținere de droguri de risc in vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc și punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri. „S-a dispus punerea in mișcare a acțiunii…

- Un barbat aflat in arest preventiv, intr un Centru de Retinere si Arestare Preventiva, fiind trimis in judecata pentru trafic de droguri, este cercetat penal intr un nou dosar pentru aceeasi infractiune.Este acuzat ca, folosind un telefon introdus ilegal in arest, a coordonat activitatea altor patru…

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de politisti si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc – ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…