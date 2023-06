Caz şocant pentru salvamontişti, în Ceahlău. Un turist a ameninţat că detonează o bombă Un turist a alertat instituțiile, anunțand ca are de gand sa detoneze o bomba daca nu este evacuat din masivul Ceahlau. Salvamontiștii din Durau au plecat, joi, in cautarea turistului care a alertat toate instituțiile, susținand ca are asupra lui o bomba pe care intenționeaza sa o detoneze. ”Situație tensionata și mai rar intalnita in […] The post Caz socant pentru salvamontisti, in Ceahlau. Un turist a amenintat ca detoneaza o bomba appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Astazi, 22 iunie 2023, in jurul orei 11.00, o situatie iesita din comun le-a fost adusa la cunostinta salvatorilor montani, dispeceratul Salvamont fiind anuntat de catre un barbat ca se arunca in aer, folosind o incarcatura exploziva, daca nu este scos de pe munte. Pentru acest lucru solicita sa fie …

