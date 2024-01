Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de numai 13 ani din Oradea a facut atac de cord chiar in sala de clasa. Baiatul a fost resuscitat de un echipaj SMURD ajuns la fața locului, ulterior fiind intubat și transportat la spital.In prezent, acesta se afla internat in stare grava, dar stabila, la sectia ATI a unitații medicale.…

- Un copil de 13 ani, elev in clasa a VII-a la Școala Gimnaziala Avram Iancu din Oradea, a ajuns la spital dupa ce a facut un atac de cord in sala de clasa, relateaza Bihoreanul .Incidentul s-a produs joi dimineata, in jurul orei 10.00, imediat dupa inceperea orei de stiinte sociale, cand copilului i…

- Un copil de 13 ani, elev in clasa a VII-a la Școala Gimnaziala Avram Iancu din Oradea a ajuns la spital dupa ce a facut un atac de cord in sala de clasa, baiatul fiind dus la Spitalul Județean din Oradea, unde se afla internat in stare grava, dar stabila

- Un caz șocant a starnit revolta in Romania. O fetița de cinci ani din Ialomița a murit, iar verișorii ei sunt in stare grava, dupa ce bunica lor i-ar fi spalat cu o substanța toxica. Aceștia au ajuns de urgența la spital, iar medicii incearca sa le salveze viața.

- Un nou accident grav s-a produs vineri seara la iesirea din Oradea spre Nojorid, in zona aeroportului. O persoana a fost incarcerata si a fost grav ranita, iar alta a intrat in stop cardio respirator si a decedat. “Una dintre victime a fost incarcerata dar constienta si se afla in cod rosu medical.…

- Un pedagog de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia" din Oradea a ajuns la spital, luni dimineata, dupa ce a fost injunghiat de o eleva, cercetata acum pentru tentativa la omor. Incidentul s-a produs chiar in biroul unei directoare, de fata cu acesta si mama fetei.

- Maestrul Ion Suruceanu se afla in stare grava la spital. Colegii de breasla ai celebrului interpret au venit cu mesaje de susținere pe rețele. „Cand medicina devine neputincioasa, ramane voia cerului și puterea gandului omului”, au scris aceștia.

- Ingrijorare in randul fanilor trupei rap BUG Mafia, dupa ce s-a aflat ca unul dintre membrii formației, Caddillac, a suferit un infarct. Caddillac (Caddy) a fost internat in spital. Colegii sai au fost cei care au facut publica informația. Totul s-a aflat cu doar cateva zile inaintea urmatorului concert…