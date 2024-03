Caz socant in judetul Brasov! Barbat, suspectat ca si-ar fi violat de mai multe ori nepoata de 5 ani

Un barbat de 35 de ani din judetul Brasov a ajuns in spatele gratiilor fiind suspectat ca si ar fi violat de mai multe ori nepoata in varsta de 5 ani.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov in seara zilei de 7 martie, in timp ce se afla la locuinta din zona limitrofa a municipiului Brasov, o persoana de sex masculin, in varsta de 35 de ani, profitand de imposibilitatea persoanei vatamate, in varsta de 5 ani, de a se apara si de a si exprima vointa, de relatia de inc ...