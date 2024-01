Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu, un barbat de 37 de ani, din Botoșani, a trait coșmarul vieții sale dupa ce a plecat cu un microbuz din Austria, ca sa ajunga de Revelion in Romania, a fost agresat și dat jos din mașina in Germania, cu doar 50 de euro in buzunar, cu telefonul descarcat și fara incarcator

- Un roman a trait momente de coșmar, in drum spre Romania. S-a pregatit sa ajunga acasa de sarbatori, insa a ajuns batut și abandonat de șoferul care trebuia sa il aduca. Familia lui, care il aștepta in Botoșani, l-a dat disparut. Dupa mai multe cautari, barbatul a fost gasit și a marturisit prin ce…

- Un caz șocant a starnit revolta in Romania. O fetița de cinci ani din Ialomița a murit, iar verișorii ei sunt in stare grava, dupa ce bunica lor i-ar fi spalat cu o substanța toxica. Aceștia au ajuns de urgența la spital, iar medicii incearca sa le salveze viața.

- Doi parinți romani au fost arestați, dupa ce și-au batut crunt copilul in Germania. Micuțul lor de doar doi ani a fost lovit cu pumnii și bagat intr-un geamantan. Instanța din Romania va fi cea care le va da sentința finala. Iata la ce orori a fost supus cppilul in ultima perioada și ce au descoperit…

- Un polițist local din Pitești care s-a lovit cu capul de asfalt dupa ce a fost lovit de un tanar a murit dupa ce a stat timp de doua saptamani in coma. Tanarul de 20 de ani l-a atacat pe agent pentru ca acesta l-a atenționat asupra comportamentului sau. Polițistul local a murit dupa doua saptamani…

- Crima a avut loc pe 6 noiembrie, dar autorii inca nu au fost prinși. Aceștia purtau cagule, potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, acest element fiind luat in considerare in investigație. In prezent, urmarirea penala se desfașoara in rem, fara a fi vizata vreo persoana. Contrar celor vehiculate…

