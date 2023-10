Caz SF la FCSB! » Incredibil ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni cu un fotbalist Gazeta reia ultimele 6 luni din cariera lui Vali Crețu la FCSB # Pare o poveste SF, in care soarta fundașului dreapta in varsta de 34 de ani s-a schimbat de la o zi la alta Deși fusese contestat vehement de propriul patron, Crețu a semnat in mai 2023 prelungirea contractului cu FCSB, dar avea o ințelegere cu Becali: daca echipa era eliminata din Europa, ceea ce s-a și intamplat, atunci contractul putea fi intrerupt. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

