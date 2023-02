Caz rar: O fetiță a murit de gripă aviară O fetița de 11 ania murit de gripa aviara, au confirmat autoritațile sanitare. Testele au indicat rezultat pozitiv la virusul H5N1. Fetița prezenta febra mare, tuse și dureri in gat. Ministerul Sanatații din Cambodgia, țara unde traia fetița, a precizat ca și tatal copilei a fost testat pozitiv. Potrivit ministrului Sanatații, este primul caz de infecție umana cu tulpina H5N1 din Cambodgia, din 2014. Fetița a fost adusa din satul unde locuia la spitalul pentru copii din Phnom Penh, dar a decedat la scurt timp dupa diagnosticare. Oficialii au recoltat mostre de la mai multe pasari moarte din apropierea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

