- Arancha Corcero Giron, o asistenta medicala de 27 de ani, a fost a fost mușcata și ucisa de 5 caini in timp ce se plimba langa locuința sa din Roales del Pan, un sat cu o mie de locuitori din provincia spaniola Zamora, relateaza El Pais și The Sun.Femeia obișnuia sa se plimbe pe langa casa ei, insa…

- O femeie in varsta de 51 de ani și-a gasit sfarșitul in seara zilei de 22 octombrie in urma unui conflict violent cu partenerul sau, in varsta de 64 de ani. Potrivit poliției, cei doi erau implicați intr-o relație de concubinaj de aproximativ 10 ani și locuiau impreuna in Bacau. Conform informațiilor…

- Singura femeie membra a biroului politic al Hamas, principalul organism decizional al gruparii, a fost ucisa de lovituri aeriene israeliene in Fasia Gaza, potrivit unor relatari ale media palestiniene, transmite joi agentia DPA.

- Crima la Simeria: O femeie și-a gasit mama ucisa in casa, iar posibilul criminal a incercat sa o traga inauntru. Barbatul a fugit Crima la Simeria. Un barbat in varsta de 47 de ani este cautat de politisti fiind banuit ca ar fi ucis o femeie de 70 de ani, din orasul Simeria, victima fiind mama fostei…

- Incident violent in aceasta dupa-amiaza. O femeie in varsta de 70 a fost gasita moarta in casa, la Simeria (județul Hunedoara). Fiica victimei l-a suprins pe fostul sau iubit in timp ce ieșea din locuința. „Astazi, in jurul orei 17:00, Poliția Orașului Simeria a fost sesizata de o femeie de 51 de ani,…

- Doi barbati si doua femei, dintre care una insarcinata, au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dimineata, pe DN5, in zona localitatii Fratesti. Evenimentul a avut loc pe sensul de mers catre Giurgiu, fiind implicate doua autoturisme.Doi barbati si…

- O femeie insarcinata in șapte luni a fost data afara dintr-un zbor EasyJet dupa ce o insoțitoare de bord a numit-o „abuziva” atunci cand a cerut ajutor pentru a gasi spațiu pentru geanta ei in compartimentul de deasupra capului, ceea ce a dus la evacuarea tuturor pasagerilor.

- Caz socant la spitalul din Targu-Jiu. O femeie a fost operata de hernie, deși a ajuns la spital cu dureri abdominale cauzate de naștere. Nici femeia, nici medicii n-au realizat ca pacienta se afla, de fapt, in „chinurile facerii”. Cand si-au dat seama de sarcina? Cadrele medicale și-au dat seama ca…