Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din Galați, femeie și barbat, au fost gasiți morți in apropierea caselor in care locuiau. Cel mai probabil, cauza deceselor este hipotermia. Au fost temperaturi de minus 12 grade in județul Galați.

- Incendiu la o casa din localitatea Baldana. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat faptul ca incendiul se manifesta la acoperișul locuinței pe o suprafața de aproximativ 150 metri patrați. A acționat Garda de Intervenție Racari cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul…

- Un caz infiorator a avut loc, in urma cu puțin timp, in comuna Slatioara, județul Olt. Un barbat de 50 de ani a fost ucis cu brutalitate. Din infiorator oamenilor legii, se pare ca acesta a fost decapitat și i s-a taiat un braț. Iata cine este agresorul!

- Un barbat din judetul Bihor a fost arestat preventiv pentru talharie, violare de domiciliu si distrugere, dupa ce a spart cu un topor usa locuintei foste sale concubine, a intrat in casa acesteia, iar apoi a talharit-o pe fosta sa partenera pe care nu a gasit-o acasa, ci a intalnit-o pe strada, potrivit…

- O femeie de 26 de ani și un barbat de 28 de ani au fost spulberați pe o trecere de pietoni din Sibiu, in noaptea de joi spre vineri, de un șofer in varsta de 37 de ani care nu le-a acordat prioritate.Din primele cercetari efectuate de polițiștii din Sibiu, doua persoane au fost lovite de o mașina…

- O femeie din judetul Giurgiu si un barbat din Ilfov au murit arsi de vii in casele lor dupa ce acestea au fost mistuite de flacari pornite de la tigari nestinse corespunzator. O femeie, de 77 de ani, din comuna Piatra, judetul Giurgiu, a fost gasita moarta in casa, dupa ce aceasta a luat foc de la o…

- Un barbat care a condus baut si a circulat, intr-o localitate din judetul Sibiu, cu viteza de 112 kilometri pe ora a fost trimis in judecata de procurorii sibieni dupa ce le-a oferit politistilor care l-au oprit in trafic 200 de euro ca mita pentru a nu fi sanctionat, potrivit news.ro.Purtatorul…