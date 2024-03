Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune! Categoria de romani care va primi bani in plus de la 1 martie 2024. Informațiile oferite de Institutul Național de Statistica (INS). Ce trebuie sa știe cei ce se vor bucura de ajutoare.

- Sase romani au fost arestati in Spania dupa ce au furat o tona de masline. Barbatii, cu varste cuprinse intre 21 si 54 de ani, sunt banuiti ca au comis doua furturi in plantatii diferite. Trei dintre ei au fost prinsi de autoritati miercuri, la scurt timp dupa ce au furat 450 kg de masline. In urma…

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), conform Agerpres.In anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate 4.525 de accidente rutiere…

- Un incident absolut incredibil a avut loc pe o strada din Slatina, județul Olt. Doi polițiști s-au batut in plina strada, unul dintre ei ajungand chiar la spital.Unul dintre ei face parte din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Olt. Potrivit unor surse Olt-Alert, este vorba de agentul principal…

- Informații de ultim moment. Tanarul de 24 de ani, care l-a ucis pe barbatul din Botoșani, a fost reținut de polițiști. Atacul aa vut loc in 16 ianuarie, iar acesta a fost de negasit. In cele din urma a ajuns pe mainile oamenilor legii. El a intrat in casa barbatului pentru a fura bani și l-a batut crunt.

- Mai mulți romani care petreceau Revelionul la un restaurant din Madrid au fost dați afara de poliție. "Am ramas și fara Revelion, nici banii nu ni i-a dat. Am platit cate 110 euro. Urata seara", a povestit o romanca.

- Luptatorul de MMA. Alin Chirila si fratele sau au fost arestati sambata, 23 decembrie, dupa ce in urma cu cateva zile au sechestrat si batut cu bestialitate un barbat. Timp de o ora, victima a fost lovita cu pumnii si cu picioarele

- Doi parinți romani au fost arestați, dupa ce și-au batut crunt copilul in Germania. Micuțul lor de doar doi ani a fost lovit cu pumnii și bagat intr-un geamantan. Instanța din Romania va fi cea care le va da sentința finala. Iata la ce orori a fost supus cppilul in ultima perioada și ce au descoperit…