Nirvana ar putea modifica coperta albumului ”Nevermind” in cazul unor lansari viitoare, dupa ce barbatul care, pe cand era bebelus, a aparut pe coperta discului a intentat un proces pentru pornografie infantila, potrivit DPA. ‘‘Am multe idei referitoare la modalitatea prin care am putea modifica acea coperta, dar mai vedem ce se intampla”, a declarat tobosarul formatiei, Grohl, in varsta de 52 de ani, pentru publicatia The Sunday Times. ‘‘O sa va anuntam. Sunt sigur ca vom veni cu idei bune”. Spencer Elden, in varsta de 30 de ani, a carui poza de pe vremea cand era bebelus apare pe coperta albumului,…