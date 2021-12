Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui control facut de reprezentanții unui ONG, pacienta de 33 de ani a fost gasita cu piciorul fracturat, relateaza Realitatea PLUS.Femeia era in aceasta situație din vaara acestui an, din luna iulie.Șefii Centrului de Ingrijire și Asistența din localitatea Zatreni spun ca nu știu cum și-a rupt…

- Centrul de Resurse Juridice anunta ca a sesizat Parchetul, Ministerul Muncii si autoritatile din domeniul asistentei sociale privind "relele tratamente si tortura" la care este supusa o tanara institutionalizata la Centrul de Ingrijire si Asistenta din Zatreni (Valcea), avand dizabilitati intelectuale…

- In fiecare an, data de 3 decembrie marcheaza Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați, eveniment organizat de Organizația Națiunilor Unite incepand cu anul 1992, pentru a promova o mai buna ințelegere a problemelor cu care se confrunta aceasta categorie de persoane. Este o ocazie pentru o schimbare…

- Nicolae Ciuca desemnat pentru funcția de premier de catre președintele Iohannis: Cel mai probabil, votul de investitura va avea loc joi Nicolae Ciuca desemnat pentru funcția de premier de catre președintele Iohannis: Cel mai probabil, votul de investitura va avea loc joi Intr-o declarație de presa,…

- PSD și PNL vor anunța luni decizia privind propunerea de premier Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Negocierile de astazi între PNL, PSD și UDMR pentru formarea unui guvern s-au încheiat, fara însa sa fie…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Hunedoara organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale, de execuție, vacante. Sunt opt posturi scoase la concurs de instituție. Astfel, se cauta cate un psiholog, grad practicant,…

- Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia a obținut finanțarea Proiectului „PAS CU PAS – Recuperare pentru integrare”, din partea Autoritații Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii și Adopții din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Proiectul a demarat la 12 octombrie,…

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPDCA), in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), implementeaza proiectul ,,Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitați”, proiect cofinanțat in cadrul Programului…