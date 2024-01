Caviarul românesc, marfă de lux pentru SUA și Dubai Caviarul romanesc este la mare cautare pe piața internaționala, mai ales ca Rusia nu mai exporta „aurul negru” din cauza sancțiunilor impuse in contextul razboiului din Ucraina. Caviarul autohton ajunge pana in Statele Unite, Singapore sau Dubai, iar cel mai ieftin se vinde cu 700 de euro kilogramul. Prețul este, insa, și de cateva ori mai mare la caviarul bio. Așa de exemplu, icrele negre produse de un hibrid de morun crescut intr-o ferma de la Tulcea costa cel puțin 1.500 de euro kilogramul. Tot aici se recolteaza și caviarul alb. „De la noi almas pleaca cu 3.000 de euro, catre un revanzator,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prin combinarea tradiției in creșterea sturionilor și tehnologiilor moderne de producție, Romania reușește sa ofere un caviar de inalta calitate, capabil sa satisfaca gustul rafinat al celor mai pretențioși consumatori din intreaga lume. Astfel, caviarul romanesc se impune ca o alternativa premium pe…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, unul dintre cei mai apropiati oameni ai presedintelui rus Vladimir Putin, vrea sa scape de sanctiunile internationale impuse familiei sale in schimbul eliberarii a 20 de prizonieri de razboi ucraineni. Ucrainenii au fost capturați de soldatii ceceni in timpul luptelor din…

- Statele Unite ale Americii s au alaturat reprezentantilor din Romania, Ucraina, Republica Moldova si Uniunea Europeana pentru o noua reuniune la nivel inalt la Tulcea, pentru a gasi solutii reciproc avantajoase pentru a sustine un volum ridicat de exporturi de cereale ucrainene, pentru a imbunatati…

- Criza economica provocata de razboiul din Ucraina a determinat o scadere fara precedent in activitatea porturilor de Dunarea Maritima, de la Tulcea, Galați și Braila, actualii indicatori fiind chiar sub valorile din perioada razboiului din fosta Iugoslavie, care a blocat navigația pe Dunare. Invazia…

- Autoritațile sanitare din Statele Unite au anunțat ca au aprobat un medicament al grupului american Eli Lilly, foarte așteptat, contra obezitații. Medicamentul, care va fi comercializat in Statele Unite cu numele Zepbound, este sub forma unei injecții, administrata o data pe saptamana. Molecula este…

- A fost scoasa la vanzare celebra jacheta de piele purtata de Michael Jackson in anii 1980. Cat costa jacheta celebrului cantareț? Imbracamintea alb-negru, purtata de regretatul artist intr-o reclama la Pepsi, va fi vanduta in cadrul unei licitații. Prețul de vanzare al acesteia pornește de 200.000 de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22A, localitatea Nalbant, judetul Tulcea, un autocamion inmatriculat in Ucraina a derapat intr o curba si a rupt balustrada, semiremorca acestuia ramanand pe carosabil.Circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir,…

- Fostul premier britanic Boris Johnson va putea fi vazut, de anul viitor, in calitate de prezentator și comentator la postul de televiziune GB News. El a revenit deja in mass-media in calitate de editorialist la ziarul Daily Mail, dupa mai mulți ani de pauza. Johnson a lucrat ca jurnalist inainte de…