Reprezentantul SC Telescaun Vatra Dornei, Paul Bonches, a afirmat ca incidentul de duminica, in urma caruia aproximativ 50 de persoane au ramas blocate in telescaun, a fost cauzat de un sofer care a intrat cu masina intr-o zona interzisa traficului rutier si a lovit un scaun al telescaunului. Paul Boncheș a mai precizat ca cei […] The post Cauza incidentului de la Vatra Dornei, in care 50 turiști au ramas blocați in telescaune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .