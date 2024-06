Stiri pe aceeasi tema

- Experiența, corectitudinea și dedicarea l-au propulsat pe Daniel Cirstea in fruntea administrației locale din Magura inca din anul 2008, cand a caștigat increderea comunitații și a fost ales primar. In tot acest timp comuna a inceput sa se transforme, cunoscand dezvoltarea și modernizarea intr-un ritm…

- Nicolae Gioaba, primarul dedicat al comunei Costești, iși anunța cu incredere candidatura pentru un nou mandat in funcția de primar, avand in vedere angajamentul sau pentru progresul și dezvoltarea comunitații in mandatul anterior. „Sunt hotarat sa continui sa ofer o conducere stabila și orientata spre…

- „In acești ani am avut privilegiul și onoarea sa va slujesc in calitate de primar al acestei frumoase comunitați. Haideți sa fim solidari și sa facem impreuna comuna noastra și mai frumoasa și mai prospera! Votați pentru continuitate, pentru progres și pentru un viitor stralucit!” Proiecte realizate…

- Dupa realizarile avute in primul sau mandat de primar al comunei Recea, dupa schimbarile care deja se vad in localitate cu ochiul liber, Doru Dragu considera ca nu este deloc suficient ceea ce a facut pana acum. Vrea sa faca mult mai multe și are in program o gramada de idei! Clar nu se va […]

- Președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, a declarat ca in momentul de fața, instituția pe care o conduce are proiecte pe fonduri europene pentru dezvoltarea județului in valoare de aproape 500 de milioane de euro. Gheorghe Flutur a spus astazi, din fața șantierului pentru refacerea…

- Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare a lansat in consultare publica Ghidul Solicitantului pentru proiectul „Sistem Unitar pentru Educație Timpurie Incluziva și de Calitate”, destinat imbunatațirii accesului la educație de calitate pentru toți, cu un buget de 23.100.000 de euro.…

- ”Discutam de Schengen. Intr-adevar, arata frumos, suna frumos terminalul Schengen, incepand cu 31 martie, asa cum zburam de la Timisoara la Bucuresti si viceversa, tot asa vom putea sa zburam la Munchen, Paris. Aceasta este relevanta apartenentei la spatiul Schengen”, a declarat presedintele Senatului,…

