Stiri pe aceeasi tema

- Studenta din Sibiu disparuta la inceputul lunii trecute este de negasit. Nimeni nu știe ce s-a intamplat cu tanara din data de 8 februarie, cand a fost vazuta ultima oara. In ciuda cautarilor disperate, nimic nu pare sa ii duca pe anchetatori pe urmele fetei.

- Comunitatea evanghelica din Sibiu se roaga pentru ca Angelika Maurer, studenta disparuta in padurea Dumbrava din Sibiu in urma cu o luna. Autoritatile au abandonat varianta conform careia fata s-ar afla in padurea Dumbrava, iar acum vor sa afle cu cine a vorbit tanara inainte sa dispara fara urma.Comunitatea…

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, impreuna cu jandarmi, pompieri și voluntari cauta o minora de 14 de ani, care in noaptea de 28 februarie a.c spre 1 martie, a plecat de acasa , din localitatea Mahmudia și nu a mai revenit pana in prezent.Au fost efectuate cautari cu efective…

- Cu toata mobilizarea impresionanta a sute de oameni, studenta din Sibiu e de negasit. Imaginile de pe camerele de supraveghere din oras au surprins-o pe tanara in timp ce se indrepta spre padurea Dumbrava.

- Dispariția unui studente la Teologie in Sibiu a declanșat o operațiune de cautare uriașa. Peste 350 de jandarmi, polițiști și voluntari rascolesc padurea Dumbrava, de la marginea Sibiului. Acolo, oamenii legii i-au gasit telefonul, portofelulul și o haina. Tanara de 25 de ani e de negasit din data de…

- Sunt ample cautari, joi dimineața, in padurea Dumbrava de langa Sibiu. Peste 350 de oameni o cauta pe Angelika, o studenta data disparuta pe 15 februarie 2023. Zilele trecute, pe baza semnalului GSM, a fost gasit telefonul mobil al tinerei, dar și portofelul cu acte și cheile de la camin, impraștiate…

- O tanara de 25 de ani din Brasov, studenta la Sibiu care a fost data disparuta pe 8 februarie este cautata de sute de oameni in Padurea Dumbrava de la marginea orasului, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu. La cautari sunt folositi caini de urma si drone, scrie ziarul BizBrașov. Tanara care este studenta…

- Barbatul a cazut sambata cu hidrobicicleta , in lacul Colibita din Bistrita-Nasaud, si nu a mai fost gasit. Cautarile, sistate sambata seara, au fost reluate duminica de echipele ISU Bistrita-Nasaud, iar salvatorii folosesc si un sonar profesionist, potrivit site-ului local Timp Online . La cautarea…