V-o servim aici, ca sa aratam ca n-avem secrete, si fara alte comentarii: «Draga Domnule Archibald Tanase, umbland prin targ ca sa vedem ce mai zic iesenii despre politichia locala, am aflat de zvonurile publicate in ultima dvs. analiza, cum ca as fi cam „incruntata". Recunosc ca m-a pus pe ganduri aceasta concluzie. Sa fii suparat tot timpul pe problemele locale nu e un mod tocmai bun sa-ti traiesti viata, asa ca mi-am schimbat putin atitudinea (...)