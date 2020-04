Catina - remediu stravechi si superaliment modern Ca si alte superalimente, catina contine numerosi antioxidanti puternici care ajuta corpul sa se apere de radicalii liberi (asociati in prezent cu aproape orice boala si cu procesul de imbatranire). Dar catina are si alte proprietati, fiind o sursa excelenta de Omega 7. Descopera ce beneficii are catina pentru sanatatea si frumusetea corpului tau! Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

