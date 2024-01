Stiri pe aceeasi tema

- A inceput cea de-a 9-a ediție a programului „Permis pentru viitor” și se adreseaza persoanelor din medii defavorizate. Tinerii care sunt eligibili pot sa urmeze școala de șoferi pe gratis. Programul „Permis pentru viitor” a ajuns la cea de-a 9-a ediție și este potrivit pentru tinerii din mediile defavorizate.…

- Romanii au parte de vești proaste, odata cu prima zi a Noului An! Fumatorii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru acest viciu. Incepand de luni, 1 ianuarie 2023, țigarile se vor scumpi. iata cat vor trebui sa scoata fumatorii din buzunar!

- Anul 2023 a adus majorari de preț și in randul atracțiilor turistice din zonele de partie. Pentru ca romanii se pregatesc de vacanța de iarna care se apropie cu pași rapizi, cei mai mulți se intereseaza din timp de prețurile pe care le vor gasi in acest an la munte. Iata cat trebuie sa scoți din buzunar…

- Pachetele de vacanța pentru sarbatorile de iarna sunt mai scumpe cu 20%. Romanii sunt nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar. Cu toate acestea, turiștii aleg destinațiile montane din afara țarii noastre.

- Cea mai noua școala de șoferi din Turda, Phoenix, anunța aplicarea unei reduceri de 10% la tariful de școlarizare, la incriere, pentru elevi și studenți. Promoția este valabila pentru inscrierile care se vor face in perioada 04.12.2023-22.12.2023. Categoriile pentru care facem pregatire sunt: categoria…

- Am intrat, așa cum se cuvine, in perioada rece a anului. Potrivit informațiilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ne așteptam și la primii fulgi de zapada din acest an, astfel ca poliția a ieșit deja pe strazile marilor orașe, și nu numai, pentru a vedea daca șoferii din Romania și-au…

- Urmeaza un val de scumpiri de la 1 ianuarie 2023. Romanii trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru produsele preferate, incepand de anul viitor. Iata pentru ce trebuie sa platim mai mult.

- Apar noi modificari in Codul Rutier, iar mulți șoferi romani vor fi afectați. O noua propunere legislativa vizeaza modificari ale Codului Rutier, iar in momentul de fața se afla in lucru la Parlament. O schimbare face referire la relațiile dintre șoferi și Poliția Rutiera. ”In vederea stabilirii unor…