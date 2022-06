Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce s-a impus in finala de la 100 m, care a avut loc miercuri, copilul-minune al natației a fost elogiat de publicații din intreaga lume. Popovici a fost comparat de britanicii de la The Times cu australianul Ian Thorpe, o adevarata legenda a natației mondiale. The Times: „Sa facem cunoștința…

- Mai mulți fermieri din Bihor, inscriși in Programul Tomata, au vrut sa pacaleasca statul pentru a pune mana pe subvenția de 3.000 de euro, insa nu au ales cea mai inspirata metoda.Oamenii au cumparat roșii coapte din piața și le-au legat cu ața de plantele din gradina, in speranța ca inspectorii…

Campion mondial la 200 metri, David Popovici evolueaza astazi pentru o noua medalie la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, in proba de 100 metri liber.

- David Popovici se vede la TVR1! Postul național transmite semifinalele și finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de la Budapesta. David Popovici continua sa uimeasca intreg globul! La doar 17 ani este campion mondial la 200 metri liber, cucerind aurul la Campionatele Mondiale de Natație,…

- TVR 1 va difuza, in aceasta seara, incepand cu ora 19, mai multe probe de inot din Campionatul Mondial de Natație, de la Budapesta, printre care și semifinala la 100 m liber, in care s-a calificat David Popovici, cu cel mai bun timp din serii. Președintele TVR, Dan Turturica, a facut mai multe clarificari…

- Povestea sportiva lui David Popovici incepe la patru ani, atunci cand a fost diagnosticat cu scolioza de catre medicul pediatru, care le-a recomandat parintilor sa-l duca la inot. David Popovici (17 ani) este primul campion mondial al Romaniei la inot. El a castigat medalia de aur la proba de 200 m…

David Popovici s-a calificat in semifinale la 200 m liber cu primul timp din serii la Campionatul Mondial de la Budapesta, anunta Federatia Romana de Natatie, conform news.ro.

- Membrii Asociației Pro Infrastructura au analizat șantierul unui segment vital de infrastructura al Romaniei - autostrada A0 Nord, lotul 2.In vreme ce lucrarile la partea sudica a autostrazii circulare a Bucureștiului inainteaza in ritm bun, tronsonul proiectat in nord este inca impotmolit…