- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a organizat luni o videoconferința la care au fost invitați primarii orașelor care se afla in procedura de infringement pe calitatea aerului: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Timișoara. Deși evenimentul a fost organizat on-line, edilul bucureștean nu a fost prezent,…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, s-a retras de la turneul Kremlin Cup, de la Moscova, informeaza bbc.com . Raducanu este caștigatoarea US Open din acest an și ocupanta locului 22 WTA. Cel mai probabil, sportiva nu va ajunge nici la turneul de la Cluj-Napoca, programat o saptamana mai tarziu,…

- Tabloul “The Death of Charles Darwin”, ulei pe panza de Adrian Ghenie, datat 2013, a fost adjudecat, sambata, la Sotheby’s Hong Kong, pentru 54.920.000 de dolari HK (6.097.000 de euro), informeaza News.ro . Tabloul a fost expus in 2013 la galeria Pace din New York si a fost achizitionat de aceasta de…

- Emma Raducanu, sportiva din Marea Britanie cu origini romanești, este așteptata la Transylvania Open, turneu programat in perioada 25-31 octombrie, la Cluj-Napoca, informeaza HotNews.ro . In varsta de 18 ani, Emma Raducanu, care recent a triumfat la US Open, figureaza pe afișul competiției de la Cluj-Napoca,…

- Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub doi la mie, municipiul va intra de vineri in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru locuitori. „Asa cum am procedat in cazul fiecarei unitati administrativ-teritoriale,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (11 WTA, 29 de ani) a anunțat turneele la care va evolua in ultima parte a anului 2021. Sportiva originara din Constanța va participa la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, programat in perioada 6 – 17 octombrie. Halep a caștigat ediția din 2015. Turneul are…

- Pregatirile pentru Transylvania Open WTA250 au început! Oficialii WTA au facut, alaturi de organizatori, mai multe vizite la BT Arena. Doua terenuri de joc vor fi amenajate în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Ele vor fi complet separate, o premiera în producția de…

- Echipele Suediei si Olandei au obtinut victorii, joi, in Grupa D a Campionatului European de volei feminin 2021, gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Suedia a intrecut Finlanda cu scorul de 3-2 (24-26, 17-25, 25-19, 27-25, 15-13), dupa mai bine de doua ore de joc (2 h 7 min), condusa…