Catherine Zeta-Jones arrived in Bucharest to film The Addams Family

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dacian Cioloș, le-a raspuns, marți, intr-o postare pe Facebook, celor care cred ca a fost atras intr-o capcana și nu va reuși sa formeze o majoritate pentru un guvern nou. “Pur și simplu, am facut ceea ce trebuie sa faca un partid politic: sa iși asume o situație de criza și sa raspunda…

- The European Commission (EC) adopted a positive assessment of Romania’s recovery and resilience plan on Monday under which the country will receive E14.2bln in grants and E14.9bln in loans under the European Union’s Recovery and Resilience Facility (RRF) when EC President Ursula von der Leyen made an…

- Miercuri, la implinirea unui an de la alegerile locale, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea și-a exprimat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, mahnirea cu privire la cele promise, dar nefacute de actuala conducere a Bucureștiului. “Un an de la cea mai mare minciuna și frauda! Capitala…

- The President of the European Commission, Ursula von der Leyen is expected on Monday to unveil the evaluation of Romania’s National Recovery and Resilience Plan (PNRR), News.ro reported, according to Romania Insider. European Commission stated that von der Leyen will meet with Romania’s President Klaus…

- It is very possible for students in Bucharest, to return to online learning from mid-October, if the COVID-19 infection rate continues to rise, said, on Monday, education minister Sorin Cimpeanu. Currently, schools are open in the localities where the 14-day COVID-19 incidence rate is below 6 per thousand…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose anunța, intr-o postare pe Facebook, ca Fondul Monetar Internațional (FMI) este in fierbere dupa scandalul “Doing Business”, in care Banca Mondiala susține ca nu va mai publica raportul, dupa constatarea unor grave nereguli. In acest scandal, actuala șefa FMI, Kristalina…

- Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, și-a scos singur la concurs un post de director in cadrul instituției, de teama ca va fi inlocuit, conform jurnalistului Cristian Vasilcoiu. Ziaristul a postat, pe Facebook, mai multe exemple din ultimele zile, ale unor concursuri “cu dedicație”…

- Dupa o zi cu temperaturi caniculare, o furtuna violenta s-a abatuta asupra litoralului romanesc. Din Constanța pana in Eforie Nord plajele au fost maturate de vant. Imaginile cu furia naturii au fost surprinse, miercuri, de o turista. Sursa Video: Cristina Dallas via Facebook …