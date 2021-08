Stiri pe aceeasi tema

- ALPIN FILM FESTIVAL (AFF) – unicul eveniment cinematografic din Romania dedicat culturii și educației montane, revine in perioada 7-12 septembrie cu o serie de proiecții, expoziții și competiții sportive organizate la Brașov, Predeal și Rașnov. Documentarul The Magnitude of All Things, realizat de multipremiata…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,07 in județul Brașov și 0,06 in municipiu. Sunt pozitive 43 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA13.08.2021 – – – -Total650152430.07SAMBATA DE SUS162121.23HOLBAV135010.74DUMBRAVITA524130.57HARMAN729330.41TARLUNGENI1159140.35RACOS370110.27MOIECIU473610.21BRAN534610.19HOGHIZ518610.19ORAS…

- A mai ramas doar o luna pana la cea de-a VI-a ediție Alpin Film Festival. In perioada 7-12 septembrie, la Brașov, va avea loc cea mai mare sarbatoare cinematografica autohtona dedicata muntelui și naturii! Anul acesta, festivalul va face parte din Forumul Orașelor Verzi, din lista celor mai importante…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,03 in municipiul Brașov și 0,04 in județ. Sunt pozitive 27 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA09.08.2021 – – – -Total650102270,04SAMBATA DE SUS162121.23HOLBAV135010.74LISA185910.54TARLUNGENI1159140.35HARMAN729320.27SINCA385110.26MOIECIU473610.21HOGHIZ518610.19ORAS…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,00 in municipiul Brașov și 0,01 in județ. Sunt pozitive cinci persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA22.07.2021 – – – -Total65013850.01POIANA MARULUI333530.90PREJMER978610.10MUNICIPIUL…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov sunt opt persoane infectate cu COVID-19. Incidența este 0,01 in municipiu și in județ. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA16.07.2021 – – – -Total65034880.01POIANA MARULUI333220.60DUMBRAVITA522610.19MUNICIPIUL…

- Autoritațile au prezentat o harta cu procentul acoperirii vaccinale in localitațile din județul Brașov. Din datele centralizate pana la 26 mai, reiese ca, topul este condus de Sanpetru, urmat de municipiul Brașov, ambele cu un procent de peste 30%. Potrivit clasamentului, urmeaza Cristian și Ghimbav…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,53 in municipiul Brașov și 0,50 in județ. Sunt pozitive 323 de persoane. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA26.05.2021 – – – -Total6500023230,50BUNESTI291551.72VISTEA238241.68SAMBATA DE SUS163521.22ORAS…