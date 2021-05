Câteva persoane din Craiova acuză că au fost păgubite de platforma de DallesGO Cateva persoane din Craiova acuza platforma DallesGO, care se ocupa cu organizarea de cursuri in diverse domenii, ca nu si-a respectat promisiunile. Dupa o perioada de la achitarea sumelor aferente cursurilor pentru care au optat, au inceput problemele, mai ales din momentul in care a aparut pandemia Covid 19. Managerul platformei recunoaste ca a existat o problema la cursul de design interior din Craiova, dar si la cel de cofetarie, dar spune ca doar cateva fete sunt nemultumite. De asemenea, acesta a mentionat ca s-au oferit, in compensatie, cursuri online. DallesGO se prezinta pe site-ul propriu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

