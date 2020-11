Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Academica Clinceni a invins, ieri" in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Astra Giurgiu, in primul meci al etapei a X-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Markovic, in minutul 86, si Petrescu, in minutul 90+3. In acest moment, Academica ocupa locul IV in clasament, cu 16 puncte,…

- FCSB este cea mai tanara echipa din Liga I, cu o medie de varsta de 24,9 ani, potrivit unui studiu efectuat de Observatorul pentru fotbal (CIES), ce ia in calcul formatiile din 67 de prime divizii din toata lumea in functie de jucatorii folositi in meciurile din sezonul curent.FCSB este urmata…

- FCSB este urmata la acest capitol de FC Viitorul (25,1 ani), Chindia Targoviste (25,7), Gaz Metan Medias (26,3), Universitatea Craiova (26,4), FC Botosani (27,2), Academica Clinceni (27,4), Astra Giurgiu (27,5), UTA Arad (27,5), FC Voluntari (27,6), FC Arges (28,0), Politehnica Iasi (28,1), Sepsi OSK…

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat ca se teme de meciul cu Academica Clinceni, doarece formatia pregatita de Ilie Poenaru se apara bine si este greu de desfacut.

- Probleme la FC U Craiova 1948. Sase fotbaliști legitimați la echipa patronata de Adrian Mititelu au fost testati pozitiv cu COVID-19, iar partida cu Ripensia Timisoara, din prima etapa a Ligii a II-a a fost amanata, a anuntat, vineri, gruparea olteana, conform Agerpres."Partida de fotbal dintre Fotbal…