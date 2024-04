Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul intrevederii, arata Administratia Prezidentiala, Klaus Iohannis a evidentiat rolul esential al AIEA in promovarea utilizarii pasnice a energiei nucleare si a aplicatiilor acesteia. Presedintele Romaniei a subliniat importanta organizarii primului Summit al Energiei Nucleare, desfasurat recent…

- ”Ministrul afacerilor externe a subliniat importanta rolului AIEA in utilizarea tehnologiilor nucleare in scopuri pasnice in conditii de siguranta si securitate. In acest context, a evocat semnificatia Summit-ului dedicat energiei nucleare, desfasurat pe 21 martie, la Bruxelles. Totodata, oficialul…

- Pe ordinea de zi a briefingului sau de presa, Maria Zaharova a inclus tema „furnizarii in Romania de alimente ucrainene care nu respecta standardele UE”. Desi Moscova critica adesea Uniunea Europeana si valorile ei, fiind deranjata de apropierea fostelor sale republici sovietice, cum este Moldova,…

- „O functionara a spus de un anumit deficit. La o zi dupa aceea, exact Comisia Europeana, directia respectiva unde lucra functionara a dat un alt deficit mai mic cu doua puncte procentuale. In rest, ce sa mai comentam? Eu va spun un singur lucru, atata timp cat tara va avea deficit pe investitii, in…

- Bancherii spulbera visul frumos al celor mai importante țari de pe globReprezentantii energiei nucleare se reunesc saptamana aceasta la Bruxelles pe fondul unui val de sprijin al opiniei publice pentru centralele atomice, insa s-au lovit de reactia timida a bancherilor care au venit cu nota de plata…

- ”Fermierii romani au, in esenta, aceleasi probleme ca si fermierii din Franta, din Belgia, din Germaia, din Italia. Este vorba despre felul cum sunt alocate subventiile, cat pot folosi din terenul arabil, i=n ontextul in care aceste discutii au fost incheiate in 2020. NU este nimic noi. De nd s-a decis…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla miercuri si joi la Bruxelles, unde participa la ceremonia omagiala organizata de Comisia Europeana in memoria lui Jacques Delors si la reuniunea extraordinara a Consiliului European, scrie News.ro. Miercuri, seful statului va participa la ceremonia omagiala organizata…

- Miercuri, Klaus Iohannis va participa la ceremonia omagiala organizata de Comisia Europeana in memoria lui Jacques Delors (20 iulie 1925 - 27 decembrie 2023), fost presedinte al Comisiei Europene in perioada 1985-1995, iar joi, la reuniunea extraordinara a Consiliului European.Principala tema de discutie…