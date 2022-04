Câte situri culturale au fost avariate de invazia rusă Cel putin 53 de situri culturale au fost avariate in Ucraina de la declansarea invaziei ruse, pe 24 februarie, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), relateaza AFP. Printre aceste obiective se afla 29 de situri religioase, 16 cladiri istorice, patru muzee si patru monumente. UNESCO a verificat pagubele prin imagini din satelit si persoane aflate la fata locului, a explicat un purtator de cuvant al organizatiei, potrivit caruia aceasta lista ”nu este exhaustiva”. ”Expertii nostri continua sa investigheze o serie de indicii’‘, a continuat el. Cinci dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

