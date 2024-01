Stiri pe aceeasi tema

- Darko Velkovski (28 de ani), primul jucator transferat de Dinamo in aceasta iarna, are incredere ca echipa antrenata de va Zeljko Kopic se va salva de la retorgradare in acest sezon. Fundașul central care a batut palma cu Dinamo din postura de jucator liber de contract spera sa ramana in Ștefan cel…

- Dinamo nu-i va avea la dispoziție pe primii doi jucatori eligibili U21 la meciul de la Botoșani, de lunea viitoare, este vorba de Costin Amzar și Ahmed Bani, din cauza cumului de cartonașe. Cine poate fi titular in meciul in care ”cainii” au doua variante: ori remontada, ori ultimul loc. Dinamo este…

- In jur de 25.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Naționala la Dinamo - FCSB, derby-ul etapei cu numarul 17 din Superliga # Cea mai mare asistența de la Derby de Romania pe stadionul din Bulevardul Basarabia a fost de 49.759 de spectatori Dinamo - FCSB e programat duminica, de la 20:30, in runda…

- Gica Popescu a anunțat ca meciul de retragere al „Generatiei de Aur”, programat la 18 mai 2024, pe Arena Nationala din Bucuresti, impotriva unei selectionate internationale, s-au vandut deja zece mii de bilete, urmand sa se deschisa și cel de-al doilea inel al stadionului „Publicul merita un astfel…

- Din informațiile Gazetei Sporturilor, la Craiova s-au vandut in jurul a 5.000 de bilete pentru „șocul” de duminica cu Dinamo. Amfitrionii mizeaza și pe cei 4.300 de abonați, iar oaspeții au primit 2.323 de tichete. Chiar daca nu mai este campioana de altadata, acum zbatandu-se in subsolul clasamentului,…

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul cu Universitatea Craiova, de pe „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova - Dinamo are loc duminica, de la ora 16:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo e pe loc de retrogradare, cu…

- Romania este aproape de calificarea la Euro 2024, tricolorii antrenați de Edi Iordanescu urmand sa disputele ultimele doua partide din preliminarii (meciuri decisive) cu Israel (in Ungaria) și cu Elveția (pe Arena Naționala).